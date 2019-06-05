「馥宇行」2名離職員工2017年8月由新北市議員黃俊哲陪同舉行記者會，控訴公司將退貨、試吃品，回收後重新包裝，甚至於改標延長使用期限，經新北地方法院審理後，認為離職員工不實指控，須賠償馥宇行50萬元、負責人10萬元，及在報紙刊登道歉啟事。

負責人林宇成表示，遭離職員工指控後即主動將產品送驗，另外，新北市衛生局也前來採樣送驗，該公司與衛生局送驗結果均符合相關規定，未有食安疑慮，衛生局最後未有任何裁罰，「根本就是一場烏龍爆料！」且該公司早已取得食品工廠登記證。

林宇成無奈說，「自己識人不明，這是一輩子的痛！」對於離職員工指控，他提告妨害名譽，最終司法還給他公道，法院認定離職員工不實指控，損害馥宇行商譽及負責人名譽，須賠償馥宇行50萬元、負責人10萬元，及在報紙刊登道歉啟事。

林宇成強調，馥宇行於2016年7月登記設立，由於本身腸胃不適等，才開始研究芝麻醬，所有產品秉持做給自己、家人吃的理念，對於食品安全要求一點都不敢馬虎。

(中時 )