日本職棒樂天與巨人交手，台灣投手宋家豪繼昨日登板後，今日在第7局上場中繼，並順利完成任務，奪下本季第20個中繼點，超越了火腿隊宮西尚生成為洋聯中繼王。

宋家豪在第7局、樂天以2比1領先時登板，先讓重信慎之介擊出飛球出局後，被葛雷諾（Alex Guerrero）把握失投的變速球打出二壘安打，但接下來順利解決亀井善行及丸佳浩，順利完成1局的投球任務下庄，也拿下第20個中繼點，獨居太平洋聯盟中繼王。

今日火腿與養樂多的比賽中，在賽前和宋家豪同樣以19個中繼點並列第一的宮西尚生，因火腿一路落後養樂多，最後以0比5敗北，宮西尚生沒有出賽機會，因此今日有登板的宋家豪是洋聯首位拿下20個中繼點的投手。

而巨人隊昨日敲出全壘打的陽岱鋼今日不在先發行列中，近期多以代打或代守上場，不過對戰樂天還是沒有上場空間。而巨人隊友坂本勇人則在第6局擊出陽春炮，目前以20轟領先中央聯盟其他選手，穩坐央聯全壘打王寶座，不過最終還是樂天以4比2帶走勝利。

(中時電子報)