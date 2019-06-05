已表態角逐2020的前新北市長朱立倫5日表示，雖然安樂死議題目前在台灣仍具高度爭議，但不能因為是死亡禁忌就不討論面對。他認為，若經診斷無法救治，且遭遇極大身理痛苦，在自主主觀意志與自由意願下，應考慮開放安樂死合法化，讓病患有權選擇尊嚴地走完人生最後一哩路。

朱立倫臉書直播節目「台灣更好」，今晚邀請「中華安樂善終立法促進會」理事長、知名體育主播傅達仁之子傅俊豪探討安樂死議題。朱立倫表示，安樂死在國內國外都是很重要的議題，安樂死的定義若是安寧善終，自己是贊成的，但安樂死並非積極幫助病患死亡，而是在安寧照護下，能夠尊嚴離去，不再受到病痛折磨。

朱立倫強調，安樂死與自殺不同，某些安樂死合法化的國家，在法律上已認定非自殺，但在宗教上還是存在衝突，產生道德與法律的爭議，也就是人性尊嚴與生命權兩者產生衝突；不ㄍㄨㄛ，也越來越多人認為，當走到人生最後階段，面臨已無可逆與身體最痛苦的階段，應該給予病患尊嚴離去的權利。

朱立倫指出，依照目前台灣的安寧緩和醫療條例，我國容許醫生在病患的同意下，不積極對病患進行治療，但並沒有法律容許醫生在病患同意的情況下，積極地協助病患自殺；如果醫生提供病患自殺的協助，反而會出現刑法第275條加工自殺的問題，而若要在台灣要推動安樂善終，則必須一步步慢慢來，讓多數社會大眾漸漸接受。

(中時 )