林美照曾和賀一航飾演夫妻。資料照

資深製片、導演吳光武上月底離世。取自臉書

64歲的林美照近日對戲裡「老公」賀一航癌逝感到錯愕，昨晚又得知製片、導演好友吳光武也因大腸癌去世，今（5日）聽聞馬如龍病危，連日來的刺激有點承受不住，讓她感嘆生命好脆弱、人生無常，也搞笑恐嚇經紀人：「妳讓我快樂一點，不然我說走就走嚕」。

吳光武是圈內資深製片、導演，曾製作方文琳、唐玲演出的電視劇《呼啦姊妹花》，該劇並入圍2013年亞洲電視獎最佳單元劇、電視電影最佳女主角獎（方文琳）、最佳原著劇本（藍文希），亦執導過雷洪、苗可麗、連靜雯主演的《花開大富貴》等，圈內資歷豐富。

吳光武的女兒吳憂日前在父親的臉書寫道，「爸爸不太想驚擾大家，所以一路上都交代我們低調，他於5／26日傍晚安詳地離開我們，他很平靜，過程也沒受什麼病痛折磨，醫師也覺得他是幸運的。2017年底他檢查出大腸癌4期，沒想到還是於今年年初復發。請大家祝福他，我們想他只是脫下舊皮囊，遠離病痛，趁著夏天來到之前，到天上衝浪去了」。吳光武享年54歲，家屬6月11日早上10點將在第二殯儀館至善廳舉辦告別式。

曾與吳光武合作過電視劇《企業戰士回家記》的陶傳正留言：「前一陣子聽說你放棄化療。我雖然覺得不妥，但是這是你自己的生命，你自己最清楚…希望你在天國能像在人間一樣輕鬆快樂。」盧以恩也寫下：「一直期待可以再和你一起工作，沒想到都來不及說再見。謝謝你，能認識你無比幸運，我會常常想起你，總有一天，我們天家再見。」

林美照今哽咽地說，曾在電影《燃燒吧！歐吉桑》和當時擔任製片的吳光武合作，回想自己拿金鐘獎那年，她因趕時間停違規線上，吳光武看到後，主動說幫她停車，「他很體貼、善解人意又很照顧人」。由於相處非常愉快，吳光武前年曾邀她再合作新劇，後來發現大腸癌，新戲停拍，她接著改拍另一部新戲《種菜女神》，當時吳光武還特地道花蓮探她的班。

林美照說，吳光武年約50歲，年紀輕輕卻離開人世，讓她更加難過，當時她因為很喜歡吳光武製作的新戲角色，想盡辦法跟《種菜》劇組請假，最後仍喬不出9天檔期拍攝，「他去年探我的班，看起來精神不錯，我還問他身體吃得消嗎…我欠他一部戲，他走了，我留下一輩子的遺憾」。

林美照平時關在家裡當宅女，覺得真正的好朋友不必常見面，不見面也是一輩子的朋友，有感朋友一個個離開，她決定要走出家門，找老朋友出來聚聚，免得留下遺憾。她媽媽曾罹患老人痴呆症，已離世10年，「媽媽當時活得沒尊嚴，子女也心力交瘁，這種病會一直惡化下去、需要24小時照顧，我只求老天爺不要讓我得這種病」。

她一直以來對生死抱持豁達態度，「我每一天都當最後一天過，所以我過得很快樂，死亡是人必經過程，我只求能讓我『好死』」。她說自己對什麼事都抱持無所謂，讓自己放輕鬆，「擔心太多有什麼用，以前很ㄍㄧㄣ，為生活打拚，現在孩子大了，媳婦很乖、女婿也孝順，我真的覺得自己命很好，哪怕明天走也沒有遺憾」。

(中時 )