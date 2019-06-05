來自巴拉圭的Geronimo Samudio（左）來到其中國武術師父的故鄉––台灣來取經，跟隨梅花門陳國璋老師（右）學習。（黃國峰攝）

來自巴拉圭的Geronimo Samudio（右3）學習梅花門等中國武術，期滿由梅花門華揚武學院長陳國璋老師（左2）頒贈證書。（黃國峰攝）

中國武術傳播千里，居然傳到了南美洲的內陸國家「巴拉圭」並在那邊成長茁壯，巴拉圭武術高手Geronimo Samudio今年4月中來到台灣台中市梅花門陳國璋老師的武館，向陳老師學習，為期一個多月的訓練，讓Geronimo Samudio再次折服於中華武術的奧秘，而且附加價值是在短短一個多月內體重下降了16公斤。

Geronimo Samudio指出他約5、6歲就開始學空手道、約莫10多歲跟隨一位從台灣宜蘭去的趙老師學習中國南拳、後又與一位也是台灣移民過去的陳老師學習，其中也陸續學過其他國家的拳種如泰拳、南美武術、拳擊、自由搏擊等，曾經獲得巴西自由搏擊冠軍，並已在當地開武館授課，其中中華武術浸淫最久，因此萌生來其師傅的故鄉––台灣，再精進中華武術。

Geronimo Samudio表示，外界認為中國武術都是花架子，但我覺得中國武術是一種生活方式，你沒有實際上去深入其中，就不會了解其價值所在。這次學習了一些武術，其中氣功是以前沒接觸過的，讓他受益良多，練過後覺得神清氣爽，身子也輕鬆許多，現在最希望的是回國後將梅花門的武術傳承下去，以後也希望每年能再回來學習。

陳國璋老師指出，Geronimo Samudio非常用功，從4月10日到5月23日間，依序學習了梅花門內功、五臟功（氣功）、梅花拳一路架（功力架）、燕青拳、陳氏太極拳十八式等，一開始因為Geronimo Samudio身子開過刀，體內有濁氣，先授與氣功調整身體後再傳授拳架子，40多天下來成果不錯，也授與證書可以在巴拉圭傳授梅花門拳術，不過最意外的收穫是他的體重竟然從118公斤瘦到102公斤，算是意外的收穫。

(中時 )