愛馬仕Simone Hermes系列Barenia Faubourg小牛皮包，38萬2800元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Lindy Mini系列Swift小牛皮包，20萬7600元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Sac A Fermoir系列皮包，20萬7600元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Vadrouille系列羅紋技術帆布與小牛皮拼接短靴，3萬8000元。（愛馬仕提供）

愛馬仕秋冬男性配件區，在沈穩色調中，領帶、絲巾或包款都暗藏吸睛的細節變化。（愛馬仕提供）

愛馬仕Kelly Depeches系列Togo小牛皮包，30萬9000元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Aaaaargh!圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾100 x 100 公分，2萬8700元。（愛馬仕提供）

愛馬仕Dragon Flash圖紋印花喀什米爾羊絨與真絲混紡菱形巾，2萬4900元。（愛馬仕提供）

難得邁出自家展廳或店面，愛馬仕秋冬配件發表會選在內湖最美書店「文心藝所書店｜青鳥」舉辦，雖交通不若信義區方便，但品牌考量給媒體更豐富深度體驗，除自家秋冬以夢想為題展出的包款、鞋靴、絲巾、居家、鐘表與珠寶，來賓之後還可漫步旋轉樓梯、拱門迴廊間，輕鬆體驗等量齊觀的建築、時尚、書籍，感受全方位好品味。

走進1樓秋冬女性配件區，令人愛不釋手的愛馬仕包映入眼簾，並各展現夢幻一面，像Simone Hermes系列Barenia Faubourg小牛皮包，靈感來自小學生用束帶綁著課本上肩，以整圈皮革背帶環繞手風琴般的3層隔袋，優雅與俏皮合一；另外像有加長背帶卻包身比例縮小的Lindy Mini系列Swift小牛皮包、大膽採用新穎材質的Birkin系列羊毛氈與Swift小牛皮拼接皮包，都給予這些經典包款新活力。

愛馬仕秋冬女性鞋靴同樣保有沉穩，但更翻玩細節，它們或印人氣絲巾圖案，或加上經典包釦環設計，但主顧最開心的，應該是鞋底或鞋跟採用TPU或ABS等塑料拼接，除了年輕有勁，也讓鞋靴重量大減，走起路來更輕盈。

走到男性配件區同樣也有夢想成真感，因一隻隻大恐龍或像《冰與火之歌：權力遊戲》般飛龍圖案，在絲巾、領帶或包款上隨處可見，釋放男人內心的小男孩，而這季Kelly包也成為男性配件靈感繆思，變化出適合男性的小包或配件。而男女時尚與居家、鐘表等也都互相激盪，互用彼此元素，碰撞出驚人的火花。

(中時 )