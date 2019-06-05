公平交易委員會今（5）日表示，以販售瓦斯安全器材為業的「欣欣天然瓦斯企業社」，藉著在瓦斯服務通知單、工作識別證及工作制服上，標示「欣欣」或「欣欣天然瓦斯」，有使消費者誤認其為另一家知名天然氣事業之欺罔行為，違反《公平交易法》第25條規定，除令其停止違法行為，並將其事業負責人及實際銷售人員移送司法機關偵辦。

公平會表示，欣欣天然瓦斯企業社先於服務通知單、工作識別證及工作制服上，特別陳明其事業名稱為「欣欣」或「欣欣天然瓦斯」等，再於服務通知單上載明「補檢」、「派員趨府實施室內軟管線及開關安檢服務」、「如貴用戶於本日時間內無法配合，請於服務前通知本公司另約時間至府上服務」等實施瓦斯管線安全檢查之文字，但實際上並無實施瓦斯管線安全檢查之權責。

經合併觀察服務通知單給消費者整體印象及效果，欣欣天然瓦斯企業社顯有誤導民眾，以為是當地公用天然氣事業或受有關機關委託定期檢查服務，並且有隱匿其為瓦斯安全器材業者，使消費者誤認之欺罔行為。

公平會提醒，消費者面對業者登門銷售瓦斯安全器材時，務必要問明來者所代表之真實事業及其登門目的，並衡量其所推銷商品是否符合實際需要，以免權益受損。

若因不慎誤判事後欲退貨，可於收受商品後7日內，退回商品或以書面通知解除買賣契約，無須說明任何理由及負擔任何費用或價格；若瓦斯安全器材業者當場有不當詐騙或強制安裝行為，消費者亦可直接報警處理。

公平會表示，對於一再更名及變換銷售範圍與當地公用天然氣事業相類似之業者，以及某些依附在工商行號下，長久以來用不當「假安檢、真行銷」手段之業務員，將依所掌握資料持續追蹤，倘經查獲違法事證，將依法嚴懲。

(中時 )