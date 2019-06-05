台灣第一名模林志玲。(本報系資料照)

言承旭與台灣第一名模林志玲情纏17年，男才女貌的登對外型，讓不少粉絲都敲碗希望兩人有復合之日，而日前言承旭舊愛張熙恩受訪時，更默認言承旭心中最愛始終是林志玲。

就在張熙恩親自認證林志玲是言承旭最愛隔一日，林志玲也巧合在微博po出一張穿著粉色露背禮服的美照，並寫下「今天心情也要漂亮喔」，照片中的林志玲仙氣逼人，令陸網友大讚「女神今天太仙了吧」、「好漂亮 差一點就亮瞎了，我的眼 畫面太美」，但也有人認為，林志玲似乎話中有話。

言承旭2014年與張熙恩深夜唱歌，2015年又被爆料兩人先後同遊美國、日本，若沒意外，言承旭應該是F4下一位死會成員，後來言承旭也透過經紀公司回應，直言張熙恩是他心底非常非常重要的朋友，而言承旭的這段回應也被外界解讀為認愛張熙恩。近日張熙恩接受媒體專訪，也透露與言承旭之間沒有正式分手，感情就這樣慢慢轉淡了。

(中時電子報)