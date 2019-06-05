苗栗有名53歲吳男與開麵店的38歲人妻私通，兩人不但在人妻的麵店樓上多次發生關係，麵店老闆娘還主動傳訊、播電話給人夫的妻子說，「我與妳先生有發生性行為」，吳妻氣得提告2人妨害家庭，不過苗栗地檢署調查卻發現，案件已經超過6個月告訴期，而裁定不起訴。

吳妻表示，丈夫與一名已婚外籍人妻自2013年到2016年間，持續在外籍人妻的麵店樓上與其他地點，發生多次性行為，自由時報報導，吳妻表示與丈夫外遇的有夫之婦告知她的友人曾跟吳發生性行為，友人馬上告給她，2016年12月26日晚間麵店人妻又主動傳訊息、打電話，親口向她坦承與先生有發生性行為。

不過吳妻於2016年12月就得知丈夫外遇，卻拖到2018年5月才向地檢署提出告訴，她向地檢署表示，當初沒有提告是為了小孩著想希望檢察官通融，不過吳妻指控丈夫與小三妨害家庭罪嫌，為告訴乃論罪，告訴人要在得知事情6個月內提出告訴，但吳妻顯然已超過，因此依法不起訴處分。

(中時電子報)