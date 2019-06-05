民進黨總統初選參選人賴清德今天晚上在台灣大學進行「對台灣的抱負、期許和承諾」專題演講，賴清德細數接觸黨外運動在內心萌芽，一直到棄醫從政的過程，在擔任立委期間，更二度婉拒入閣，面臨人生抉擇時，他都回到內心初衷，不是為個人，堅持理想，希望台灣能更好。

賴清德說，即便當醫師是從小的心願，因為理想性格，棄醫從政，擔任立委期間，曾有兩次有機會入閣，一次是陳水扁政府邀請擔任衛生署副署長，另一次是張俊雄組閣，邀他去當行政院秘書長，當時黨內前輩希望經由這些歷練，對他未來有幫助，但兩次他都婉拒，回到內心初衷，當國會議員就是為了參與改革。

在台灣第一次立法委員選舉採單一選區兩票制時，他亦面臨抉擇，賴清德表示，他原本戶籍選區，屬於對民進黨有利的選區，留下來繼續選，對他來說是輕而易舉，但是，如果他不跨出去開拓，國民黨會因此得利，於是他決定遷戶口，去難選的選區，在2008年民進黨選情最困難時，守住台南市兩席。

台南縣市合併，第一次直轄市長選舉，賴清德指出，雖然各項內部民調資料顯示，只有他有勝算打敗國民黨參選人，原本也未決定參選，幾經思考，他仍出來承擔。但台南縣市剛合併，需要磨合的地方很多，千頭萬緒，也遭遇很多困難，他拚盡全力，對症下藥，一一解決，最後連任時，得到72.9％的選票，贏得市民支持。

賴清德打趣的說，競選連任時，力行五不原則，選前一天沒活動，台南民進黨傳統支持者很不習慣，紛紛跟他反應「這樣選前之夜我們要去哪裡？」或許這個得票紀錄有人會破，但他的經費只花幾百萬，選票補助款除了部分繳回黨中央，其餘都捐給伯利恆基金會蓋早療中心，做了一些有意義的事。

第二任市長漸入佳境，賴清德也擬定了一些出訪計畫，他說，未來規劃應該可以有更大的空間，卻又遇到民進黨執政困頓，在責任心驅使下，再度做出抉擇，離開台南北上接閣揆。而現在，則是看到台灣的困境，尤其九合一選舉之後，情勢比他剛從政的年代更艱困，看不到民眾對民進黨的熱情，才說出「民進黨只剩一口氣」，也拜託大家不要轉頭離開，民進黨沒有放棄對台灣的責任，請留下來一起打拚。

賴清德表示，這次感受到基層焦慮，在多方督促下決定登記參選，一如以往，不是為了個人利益算計，是希望民進黨得到台灣人民的支持，台灣能夠越來越好，即便兩個月來，遭受很多攻擊，回到從政初衷，堅定守護台灣，他才能夠繼續堅持下去。賴清德重申，無論是治理國家和守護台灣的能力，他都勝於其他參選人，是民進黨黨內是最具勝算的候選人，當選一定用人唯才，發展經濟、壯大台灣，只有清流勝韓流，台灣免憂愁，請大家在初選民調支持他。

現場提問踴躍，針對再生能源、氣候變遷、健保政策、台灣醫療產業、年金改革等議題，賴清德都一一回答，其中，核四重啟問題，賴清德說，核四不是會不會重啟，是無法重啟，台電資深工程師都認為在安全上是沒有把握，社會大眾也以為重啟核四不必花錢， 江宜樺院長時期將核四重啟案送到立法院，金額高達五百多億，大家都反對，這一定讓社會清楚了解核四的真實狀況，才能妥善解決。

青年居住正義如何解決，賴清德說，台灣已經進入高齡社會，訪日時有和日本官員對話，台灣必須拿出決心，要治標也要治本，讓年輕人有能力就學、就業、創業和買房，才會有意願結婚生子。社會住宅是治標的方式，資源投入解決短期的問題，長期他希望以遷都的概念，區域平衡發展，當區域平衡才能解決房價問題。

(中時 )