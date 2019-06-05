恬娃穿上斥資萬元訂製的戰袍挺郭董。（盧禕祺攝））

恬娃主動露香肩。（林淑娟攝）

67歲的資深藝人恬娃為力挺郭台銘選總統，日前曾放話要為拍全裸寫真級，被郭董公開以「先不要」婉謝。恬娃5日出席關懷演藝人員端午節聯歡餐會時，再被問此事時表示，既然郭董叫她不要拍，那她就不要拍了，「拍了就完蛋了，我要被抓去關呢」。不過說辭經常反覆的她還是說：「我想拍啊！你們敢看嗎？」

雖然想為郭董拍全裸照被喊「毋湯」勸阻，但恬娃還是為了郭董，特別花了1萬300元去訂做一件「戰袍」，她秀出這件熱騰騰、新鮮出爐的戰袍，正面大大寫著「2020一定要選好心的郭台銘總統」， 背面是「恬娃感恩大家的愛心」，延續她特有的長輩圖P圖風格。

恬娃雖說暫時不拍全裸寫真了，但一見到記者，忍不住脫下外套，秀出香肩，自曝沒穿內衣，「我保養得很好，每天晚上九點多就睡覺，一天要喝兩千CC的水。雖然有年紀了，但我自認像18歲小女生的皮膚。可惜未來2020年的總統郭台銘說恬娃不准拍裸照，那我就不要了，郭董要的是正面能量」。

她接著自曝：「我晚上睡覺都沒穿衣服的，很多人不只是我，有很多上了年紀的朋友，身材都很棒，80多歲看起來像50多歲，因為她們平常都裸睡，所以都跟我一樣漂亮皮膚很好」。

(中時 )