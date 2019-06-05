原來這名應徵者會友這麼多技能，都是因為在超商工作 (示意圖／本報資料照)

應徵者百百款，其中不乏許多空口說白話的草包，但這個案例卻讓許多人心有戚戚焉。一名主管在臉書分享自己經歷，表示對方才剛坐下，就說自己包山包海，擁有足足九項技能，主管一看履歷表秒懂狀況。

該主管在臉書「爆廢公社」PO文，表示4日早上面試一位戴眼鏡、看似平凡的男生，坐定位後就先把他的履歷拿去影印，接著詢問對方之前做什麼、專長為何，對方聽到後馬上表示自己不論是記帳、做餐、打掃、上架、手搖飲、泡咖啡、宅配、搬貨與盤點，幾乎無所不能。原PO聽到後心想「這都不知道換過多少工作了」，直覺就不看好這位求職者。

這時同事交還履歷，原PO一看後才發現自己錯得離譜，因為對方只做過一項工作而已，而這項工作是「超商」，讓他當場懂了。

網友看到後也紛紛表示「現在超商真的難做」、「如今超商什麼都要會，還要應付奧客」、「超商店員技能都以經點滿了好嗎，包括人情世故」、「超商店員CP值超高，連EQ都先練好了」、「我以前超商除了做事要快，英文還要夠好，還要知道附近大小事...」。

(中時電子報)