澎科大成功研發小丑魚人工養殖技術。(陳可文攝)

澎湖科技大學。(陳可文攝)

澎湖科技大學成功研發小丑魚人工養殖技術世界聞名，學校打造新形象，小丑魚變成了吉祥物，校園內一系列Ｑ版小丑魚公仔公共造景藝術，吸睛、拍照、打卡新景點。

迪士尼卡通電影「海底總動員」是許多人童年記憶，尤其主角小丑魚尼莫俏皮可愛模樣更是擄獲所有小朋友的心。

澎科大致力於水養產養殖研發，相中小丑魚市場量少、單價高等高經濟價值商機，毅然成立研發團隊投入人工繁殖計畫，歷經10多年技術成熟打響知名度，團隊的畢業學生更成立全球第3大小丑魚養殖公司。

小丑魚研發成功名氣響噹噹，澎科大校長翁進坪特地委請在地藝術家吳飛達創作Ｑ版「菊島比基尼雪印」及「學士小丑魚」等一系列公共造景藝術品，打造學校吉祥物公仔，樹立澎科大新意象金字招牌。

Ｑ版雪印小丑魚一身橘紅色亮麗色彩造型，穿著三點式泳裝化身比基尼女郎、頭戴天人菊花環、俏皮逗趣笑臉迎人，展現著澎湖菊島夏日浪漫海洋風情，最正港的澎湖味。

小丑魚吉祥物大轟動，矗立校園獲得熱烈好評，儼然變成了澎科大最亮眼的新地標，更是全校師生最喜愛的新寵物，應屆畢業生們換上學士服爭相合影留念，這是大學4年生涯最精彩的永恆回憶。

(中時 )