彰化市山中街五月初因鋒面來襲瞬間強降雨造成此地區側溝雨水湧出，多處傳出淹水事件，5日上午縣府水資處、彰化農田水利會、彰化市公所等單位及前立委陳杰、市民代表黃稜茹、張育彬、宋玅女、韓德森前往彰化市山中街81巷會勘，市民代表宋玅女也是受災戶其中之一，大家叫苦連篇。

經縣府水資處水理分析，因此地區坡度較陡，洪峰流量快速到達，排水斷面不足，造成溢淹，縣府提出3個方案：設置治洪池、設立雨水下水道、加大原有排水斷面等方式，陳杰表示透過當年擔任彰化市長的經驗及他對彰化市排水的了解，提出建議在山中接施設雨水下水道銜接至竹和路原舊有的農田灌溉溝，以比較經濟實惠的方式先解決當地積水問題，之後再搭配治洪池及台化雨水下水道的工程，讓排水極大化。

陳杰指出當年平和國小周邊都會淹水，經過會勘他立即向中央爭取經費施設曉陽路雨下水道，並將周邊排水匯入下水道，永久解決淹水問題，陳杰強調讓人民安居樂業是最基本的要求，他將努力請立法院同事向營建署爭取經費施做山中街排水系統，讓居民住得安心。

(中時 )