大政治大爆卦

有週刊稱所謂的「抗韓陣線」前總統馬英九是幕後影武者，國民黨台南市黨部主委謝龍介打臉說，只因鴻海董事長郭台銘用了馬以前用的人嗎？他說自己以前也是馬的發言人，但他挺韓。他還爆料說，馬英九遇到挺韓的人，都會問說：「努力得怎麼樣？」不會要挺韓的人去改挺別人。

馬是幕後影武者？謝龍介在中天政論節目《政治大爆卦》指出，馬英九不會做這樣的事，其實參加初選的人去找馬英九，馬都會說「樂觀其成」。雖然郭身邊有馬執政時代的官員，不過韓國瑜身邊的要角，也有馬時代的官員 ，像葉匡時、李四川、廖了以都是。

謝龍介表示，週刊這樣的報導，是在分裂韓、郭，也就是在分裂國民黨。不要小看民進黨的手腕，蔡英文總統能用這樣的方式對付前行政院長賴清德，如今又故意把焦點引導到馬英九身上。他們為何要刻意提到馬？就是因為國民黨整合好了，韓國瑜也會需要馬的力量，現在就要把國民黨打到整合不了。他強調。大家不要小看馬英九在藍營的基本票房，所以會去操弄此事的人不一定是國民黨內的人。

謝龍介甚至點出，郭台銘如果會去找馬執政時的官員，那馬英九就是在挺韓。因馬英九的團隊分成兩派，一派是治國、一派是打選戰，這些執政的政務官在郭董那邊，打選戰的則跑到韓國瑜這兒，現在是在打仗，不是在治國，他反問，馬英九是在挺誰？

(中時電子報)