陳晨威以速度飛快著稱，同時兼具強大的破壞力，在Lamigo桃猿隊上扮演稱職核彈頭，5日對戰統一獅的比賽中，再次用速度為球隊建功。8局上半陳晨威在2好球後，擊出深遠的外野飛球落地形成安打，趁獅隊外野手回傳不及之際，快腿跑回本壘得分，中職睽違將近3年，再度有選手擊出場內全壘打。

6局上半統一獅更換投手黃竣彥，陳晨威把握偏高的失投球擊成深遠外野飛球，統一獅右外野手朱元勤和中外野手莊駿凱雙雙奔上前想接殺，沒想到兩人在外野發生碰撞，結果誰也沒接到球，等到朱元勤回傳時陳晨威已狂奔回本壘，從擊出到跑回本壘得分，陳晨威僅花約15秒。

而統一獅除了失分之外，外野手莊駿凱在守備時，為了減速不撞到隊友朱元勤，過程中腳撞擊地板後倒地不起，在傷兵滿營之際莊駿凱因傷退場，換上陳重羽鎮守中外野，對統一獅來說可是賠了夫人又折兵。

而陳晨威這支場內全壘打也是他的生涯首支，上一次中職出現場內全壘打是2016年8月18日，由今日在另外一個場地也開轟的陳子豪，面對義大(現為富邦悍將)投手蔡明晉時所擊出，中職睽違2年又291天靠著陳晨威的快腿，達成聯盟第40支場內全壘打。

(中時電子報)