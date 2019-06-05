俄羅斯馬里艾爾共和國(Mari El Republic)舍蘭格鎮(Shelanger)的一家肉類加工廠表示，將要生產以蘇聯獨裁者約瑟夫史達林(Joseph Stalin)為名的香腸。

當地共產黨報紙真理之聲報(Golos Pravdy）在6月3日的消息，表示茲韋尼戈夫斯基肉品工廠(Zvenigovsky)將要推出三款具有蘇聯氣質的香腸品牌，分別是「史達林遺產」、「史達林格勒」、和「蘇聯」。

蘇聯已經解體，而史達林格勒已改名叫伏爾加格勒，然而在俄羅斯仍然有一些懷念蘇聯榮光的人士，多半是前蘇共成員。比如茲韋尼戈夫斯基肉品工廠的老闆是伊凡‧卡札柯夫(Ivan Kazankov)，他是馬里艾爾共產黨委員會第一書記，他擁有工廠99％的股份。他在2015年，就已經建立一座3公尺高的史達林雕像，立在工廠門口。

#Stalin statue unveiled today by Communist party in Shelanger village, Mari-El, #Russia.http://t.co/2hcc8zzGS7 pic.twitter.com/c6S4fEEIxo — ystriya #MeghanMurphy (@ystriya) 2015年9月9日

多數的俄羅斯人看史達林，有著比較複雜的情緒，他們同意史達林時期蘇聯極有國際地位，也認為擊敗納粹德國是史達林帶領的，然而史達林時期的大肅反，數百萬人被處決，幾百萬人被送往西伯利亞流放，或者因史達林的強迫集體化政策，造成的飢荒而餓死，當然還有臭名昭著的古拉格勞改營，都是人間悲劇，因此俄羅斯人看史達林，有「敬」也有「畏」。

馬里艾爾共和國位於歐俄，就在莫斯科以西600公里處，面積2萬3千平方公里。

(中時電子報)