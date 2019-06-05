大坑有「台中陽明山」之稱，市府觀旅局長林筱淇（中）5日號召國內外旅客至7月31日來大坑登山健行，玩AR、拍美景。（盧金足攝）

台中市舉辦「我是登山王」行銷大坑步道，請出人氣野外攝影師Paul，耗時12小時拍攝步道美景，登山美女也是旅遊達人網紅MiKa，選擇親子級的大坑6、7號步道及休閒級的5、5-1號步道，引領大家一起揪團爬步道，生態專家及登山達人為大坑步道命名，由民眾來為大坑步道選個好名字。

觀旅局長林筱淇拚觀光，以創意吸引人氣，推出春遊大坑拿大獎活動，包括大坑步道攝影比賽、AR闖關、命名票選等，提供愛好登山與攝影玩家喜愛的獎品，號召國內外旅客6月5日至7月31日到大坑登山健行，玩AR、拍美景。

林筱淇說，特別邀請登山美女，同時也是旅遊達人的網紅MiKa，活動期間會現身步道和大家一起揪團爬山，參加AR闖關、大坑步道命名票選也有機會獲得登山地圖錶等獎品。

台中市風景區管理所表示，大坑步道除了可享受森林芬多精，周邊還有溫泉、農特產、美食等，適合全家大小連假二日遊。

「我是登山王－大坑步道行銷推廣活動」增添登山健走的樂趣，更使用時下最夯的AR實境技術結合大坑12條步道生態特色，讓民眾可以輕鬆認識大坑；近期因大雨造成部分路段損壞的1號步道已經封閉，為確保遊客安全，將不納入此次活動。

(中時 )