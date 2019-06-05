台中市政府整合建置水湳水資源回收中心的中水道智慧管網監控系統、數據傳輸等作業，在園區內率先導入中水道系統概念，生活汙水經水資中心妥善處理後，可提供綠地澆灌、馬桶沖廁及道路洗掃使用，市府並投入約3500萬元於中水道系統重要節點處加裝智慧中水表，建立監控系統，預計今年完成建置，可有效分區控管供水量。

水利局表示，水湳經貿園區為國內都市社區中佈設中水道系統首例，未來水湳水資源回收中心可將每日近1.8萬噸的生活汙水，處理後轉化為可利用但非飲用的中水，當中4千噸透過中水道提供水湳經貿園區內的公共場館及未來園區內建物作為沖廁及澆灌使用，透過智慧管網監控系統控管供水量。

此外，1萬噸透過再生水處理設施處理後，專管輸送至中部科學園區供給高科技產業使用，透過中水及再生水使用，預估每年可節省5百萬噸自來水使用量，達到水資源再利用及穩定產業用水量雙贏。

水利局表示，一般飲用的自來水、或用來沐浴乾淨的水，被稱為「上水」；使用後的汙水則稱為「下水」，例如家庭生活汙水；而「中水」是取於「上水」、「下水」兩者之間的意思，為城市生活汙水經過處理且達到規定的用水水質標準後回收再利用。

水利局指出，現代社會發展快速，全世界淡水資源愈趨匱乏的情況下，水資源再利用愈顯重要，落實一滴水多次使用的理念，不只可達到節約能源，創造水資源再利用的價值，可以打造水與綠的都市環境，建立友善生活空間。

(中時 )