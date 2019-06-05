吳怡霈變成狼狽十三姨。（三立）

吳怡霈首次擔綱演出女主角，在三立台灣台新戲《天之蕉子》飾演水果大王江家的大千金，劇中是位獨立又理性的時代新女性，一出場導演馮凱就設計得很有氣勢，畢竟她是海外歸來的留學生，穿著大蓬裙，頭髮也誇張地戴著小禮帽，這時就有旁人驚呼：「這不是黃飛鴻裡面的十三姨嗎？」吳怡霈笑說：「一開始我還不覺得像，但一被說還發現真有雷同。」

雖然出場戲很美又有氣勢，但後續發展完全不像一般戲劇女主角唯美演出，她呈現的就是「狼狽」二字，因為被小偷搶，騎腳踏車追逐、落水等，完全不像大家閨秀。

吳怡霈表示，導演怎麼說她就怎麼做，只是充分發揮演員該有的敬業精神，因為導演希望她是有話題的女主角，所以第一集才遭逢許多事情，從看起來像大家閨秀，但卻做出很多誇張的事情，所以要演出骨子裡像男生，大剌剌的個性。例如劇中她先騎著腳踏車追逐搶她皮包的小偷，之後再坐上楊子儀的腳踏車繼續追，她兩腿一跨就上去，特別是和楊子儀一起時，連導演都忍不住說這姿勢怎會這麼醜，她笑說：「導演，不是你不要我側坐嗎？ 還嫌我醜，但我覺得挺好的呀！」導演馮凱忍不住回說：「妳演得太男人了！」

除了追逐戲，首集內容最讓她難忘的就是掉河裡的戲，因為這場落水戲，她人生第一次被吊鋼絲，她記得當下大家都做了萬全準備，並派出9個壯漢拉鋼絲，起先試拉都沒問題，但她和楊子儀一上場卻發生了問題，原來大家忘了預估天氣，河旁邊都泥濘，加上他們一吊上去衝力太大，瞬間重力加速度，兩人差點撞到橋墩，吳怡霈說：「因為橋墩上有很多鐵釘，深怕會撞上去，還好楊子儀把我抓住。」

楊子儀表示，當時吳怡霈全身都在發抖。另一場災難就是她穿著大蓬裙掉入水裡，沒想到衣服吸水會這麼重，根本不需要裝就可以演得很逼真。

《天之蕉子》14日起在三立台灣台首播，該劇由金鐘導演馮凱親自操刀，主要演員包括楊子儀、吳怡霈、楊小黎、黃靖倫、唐豐、陳謙文、張瓊姿、洪都拉斯、謝麗金、大牙、陳夙雰、王晴等人主演，故事背景在民國50～60年代，當時台灣擁有「香蕉王國」的傳奇稱號，在盛產香蕉的輝煌歲月，南部小農村裡的羅蜜歐與茱莉葉的愛情故事。

(中時 )