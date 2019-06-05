女性面對生產，面對自然產及剖腹產的徬徨與恐懼，是否還有其他選擇？紀錄片《祝我好好孕》導演陳育青和蘇鈺婷藉由自己的經驗提出反思，「我們不是特別要提倡哪一種生產方式，只是希望孕婦能有更自主、多元的選項。」

蘇鈺婷表示，「『溫柔生產』的概念現在因為商業操作，變得浪漫化了，好像就是居家生產或水中生產。但我們想強調的是自主，不是去討論『要』或『不要』，因為那牽涉到每個人個自的價值判斷，但一般人其實是連『可以選擇』都不知道。」

影片以兩位媽媽詩薇和琬婷為主角。詩薇自己就是陪產員，協助孕婦放鬆面對生產的成痛和不適，給予情緒和實質的支持。她自己也有多次的居家生產經驗，每一次生產都在助產師、先生、小孩的陪伴和支持下完成，但其中一個小孩在出生後3個多月因為不明原因過世。

琬婷則是首次生產就面臨胎位不正，一般而言會直接開刀，但她的堅持以及與醫護人員的充分溝通與理解下，決定在醫院採用自然產，有驚無險的順利讓孩子來到這個世界。

陳育青表示，她第一次生小孩的經驗很不好，「我是在很錯愕的狀況下被推去剖腹產，很恐懼慌亂，很無助也很冷，心想，為什麼之前上過的媽媽教室課程好像完全沒有用？跟我生產當天碰到的狀況完全不同。所以生老二的時候，我就很想翻轉生老大的經驗。」

蘇鈺婷思考則來自朋友，「我在懷孕前就跟朋友聊到生產，發現普遍經驗都很糟，不少人即使準備了很多自然產的知識，卻因為各種原因，在搞不清楚狀況的時候就被『拖』去剖腹，甚至發生被剪會陰卻沒被告知的情形。各種醫療措施突然施加在身上，有的朋友甚至因此有生產創傷。我告訴自己，如果是我的話，我不要這樣。」

(中時 )