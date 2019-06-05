蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受CBS News專訪時指出，雖然中美貿易衝突升溫，但大陸並未把蘋果當作目標，他也不認為這種情形會發生。

美國總統川普正與大陸大打貿易戰，庫克4日受訪時被問到，全球兩大經濟強權刀劍相向對蘋果的衝擊。他表示：「現階段大陸並未把蘋果當作攻擊目標，老實說，我也不認為這種情形會發生。」

媒體先前報導，若是川普內閣對所有大陸商品課徵25％關稅，在大陸組裝的iPhone恐怕會調漲逾100美元。以iPhone XS為例，每支售價可能增加160美元。

對此庫克表示，這種情況顯然會衝擊蘋果營收，「我希望這種事不會發生，我也不預期它會成真。外界都認為iPhone是在大陸製造，在大陸組裝，但事實是，iPhone在世界各地製造，對iPhone課徵關稅將衝擊這些國家。」

大陸自6月1日起對美國進口商品加徵關稅，回擊美國在5月對2,000億美元的大陸輸美產品關稅，由10％調高到25％。川普亦揚言對其餘3,000億美元大陸商品加徵關稅。

蘋果在2019年初調降多款硬體產品在大陸的售價，包括iPhone、iPad、Mac和AirPod。蘋果先前將營收下滑歸咎於iPhone銷售萎縮，和大中華地區需求降溫。

此外，庫克在受訪時亦談到假新聞、隱私和移民等其他議題。他對假新聞產生的影響，以及民眾的個資出現在網路感到擔憂。隱私權是3日登場的蘋果全球開發者大會的一大主題。

臉書和推特等科技公司，近幾年因為旗下平台成為散布不實消息和仇恨言論的工具，面臨嚴苛的檢查。

庫克向CBS表示：「蘋果將隱私視為基本人權。目前網路上流傳著巨量的民眾詳細個資，這些資訊不應該出現在網路，但它們確實存在。」

(工商 )