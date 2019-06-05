韓粉6月1日於凱道替高雄市長韓國瑜舉辦造勢大會，參與人數突破30萬人，主辦單位更決定6月8日在花蓮辦第二場造勢活動北市卜。有人認為這樣密集造勢，消耗韓粉能量太大了。但有花蓮韓粉來訊，讓北市議員游淑慧大讚：「四海之內皆兄弟，天下韓粉一家親！」

游淑慧在臉書表示，「花蓮李阿姨來訊淑慧，她願意提供自家空間，當做參加挺韓活動朋友的住宿！」花蓮李阿姨來訊：「議員，...我家有兩間空房，可以住8人，提供挺韓者來免費住一、二晚」。網友留言表示，「最基層的互動...仗義相挺！！！」、「誰說韓粉不理性甚至罵是垃圾，我覺得韓粉很友善ㄟ」、「國民黨真的要好好珍惜韓粉」、「這就是真正的韓粉，大家一起加油」、「足甘心」。

對韓粉樂於助人，互動語言並沒有外界詆譭韓國瑜支持者的粗暴用語，反而看見「韓黑」故意留言「沒有誠信的落跑市長下定決心要把高雄人當衛生紙用完就丟」的酸言酸語。兩者善惡心態差異之大，讓北市議員游淑慧讚許：「四海之內皆兄弟，天下韓粉一家親！」

(中時電子報)