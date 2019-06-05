蒼井優今晚首度甜蜜合體新婚丈夫山里亮太。(取自日網)

蒼井優記者會上不時流露出幸福笑容。(取自日網)

33歲日本空靈女神蒼井優，曾演出《花與愛麗絲》、《扶桑花女孩》等經典電影，今日突然驚爆她已閃嫁交往僅2個月的42歲最醜諧星山里亮太，消息一出令不少男粉絲崩潰！不過蒼井優今晚與老公召開記者會時，也甜蜜揭露了為何會閃嫁山里亮太的原因，令不少網友忍不住讚嘆這就是愛情啊。

蒼井優閃嫁大9歲諧星山里亮太，消息震撼日本演藝圈，而小倆口今晚首度合體現身記者會，更吸引了近200家媒體到場採訪。而蒼井優也在記者會上回答了外界最想知道的一件事，為何會與山里亮太結婚？

只見蒼井優甜蜜笑說，兩人一開始就是以結婚為前提交往，其中原因很多，包括了與對方在一起會讓她笑到累，且兩人金錢觀相似，對方溫柔的性格也是其中一點。

據悉，牽線介紹山里亮太與蒼井優認識的人，正是他所屬搞笑組合「南海甜心」的搭檔好友山崎靜代。而小靜今晚也戴著拳擊手套突襲記者會，搞笑說要揍搶走好友的山里亮太。

(中時電子報)