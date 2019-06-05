監視器畫面顯示，羅女進到摩鐵時，手持一大瓶疑似礦泉水的液體，警方到達案發現場後，發現瓶內已被喝剩一半，且2人手部皆呈現緊握狀態，可能有食用影響中樞神經藥物。(吳亮賢翻攝)

新莊區某摩鐵今日清晨發生離奇的雙屍命案， 24歲巫姓男子和24歲羅姓女性友人凌晨到摩鐵開房休息，4小時後被發現陳屍房內，死者身上皆無外傷，且房內未見遺書，死因不明，但晚間檢方證實，在房內發現不明粉末，還須化驗成分，下周將解剖進一步釐清死因。

據監視器畫面顯示，羅女進到摩鐵時，手持一大瓶疑似礦泉水的液體，警方到達案發現場後，發現瓶內已被喝剩一半，2名死者皆衣著完整，身上無明顯外傷，但2人手部皆呈現緊握狀態，可能有食用影響中樞神經藥物。

下午檢察官先後前往署北醫院及輔大醫院相驗遺體，離開時面對媒體詢問，並未做任何回應，但晚間傳出在房內有找到不明粉末，檢方也證實此一資訊，但還須化驗成分，下周將解剖死者大體，進一步調查釐清。

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(中時 )