吳宗憲（左）、余天。羅永銘攝

吳宗憲。羅永銘攝

柯淑勤。羅永銘攝

余天（左）、龍千玉。羅永銘攝

于美人。羅永銘攝

楊貴媚。羅永銘攝

沈玉琳與賀一航主持中視《我愛冰冰Show》節目近3個月，他5日到賀一航靈堂前上香，表示合作雖短暫，「但他把我當徒弟看，因為我很欠缺秀場經驗，他教我要如何鋪哏」，他經常在錄影空檔聽賀聊到想換房、換車，賀之所以走得那麼突然，應該跟買房時有糾紛、心情不好有關。

他透露，賀一航今年主持工作穩定，也有新節目和戲劇邀約，所以才想換房、換車給老婆Judy住，沒想到Judy反對，但賀一航很調皮，以沈玉琳名義，用自己手機傳訊息給Judy：「給賀大哥買車，拜託啦，給他一點鼓勵，我是玉琳。」在他眼裡，賀一航是個很有童心的大哥。

他提到，賀一航原本住蘆洲，一直想在台北市買房，日前在南京東路6段相中一間約2000萬的房、附車位，賀一航把蘆洲房子賣掉，打算要搬過去時，才發現車位是機械車位，因此有買賣糾紛，後來還演變成要打官司，「這事發生後，賀大哥錄影空檔就常打給律師，應該有嚴重影響情緒，因為他期待那麼多年，歡喜換房卻變烏煙瘴氣」，房子糾紛還沒解決，Judy只能暫住朋友家。

柯淑勤難過地說，「Judy完全沒辦法睡覺，我又怕她睹物思情，我家有房間可以睡，所以把她帶回我家，陪她聊天，她還跟我說『好想把拔（賀一航）』。」思念亡夫之情令人不捨。

吳宗憲和余天到場弔唁，余天感嘆：「大家都知道一直以來我都會幫忙演藝圈好友的這些後事，但等到我走了不知誰能幫我，希望宗憲來接手。」也說，賀一航跟Judy結婚後壞習慣都改了，也沒有亂花錢，看他的改變很開心，並說賀的媽媽特別交代「剩這個孫子（曾治豪）要多多照顧」，賀一航的告別式將改在15日下午舉辦。

自認有靈異體質的許效舜說：「我可以感受到賀大哥很開心，他還說想在天上辦個餐廳秀，等大家一個一個來參加。」表示5月9日賀一航最後一次錄《我愛冰冰Show》他也有去，可惜他因腳痛沒能和賀一航見面。楊貴媚說，曾治豪讓她看賀一航在病榻前跟他牽手照片，她想起當年與曾治豪合拍《大釣哥》，「那時候跟曾治豪聊到賀大哥，他還在叛逆，平常沒在理爸爸，我在靈堂跟他說你想哭就哭吧。」

(中時 )