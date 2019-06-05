內政部資訊中心前主任施明德貪汙案，續有發展！施明德任職移民署移民資訊組組長期間，承辦7項採購案收受回扣遭羈押後，廉政署全面清查施經手的標案中，發現大同、神通電腦公司在得標的電腦、資訊設備特定標案，疑涉有圍標等不法弊端，涉嫌違反《政府採購法》，今天執行第3波偵查行動，檢廉兵分2路，搜索大同、神通電腦公司，並以被告、證人身分約談神通集團少東苗華斌6人到案，漏夜偵訊中。

廉政署據報，指施明德等多名官員涉嫌自2009年間起，利用任職移民署移民資訊組期間，承辦移民署入出境資訊系統7項採購案，收受回扣、協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪、違反政府採購法，檢廉2017年11月13日約談施明德41人後，翌日凌晨諭令施明德以100萬交保、國發會資訊管理處科長陳英傑30萬交保，另有李姓、郭姓、彭姓9名業者各以50萬、60萬至100萬元交保。

但內政部長徐國勇上任後，指示全面清查施在移民署經手過的全部標案，並將資料交給廉政署調查，廉政署經1年多期間，先針對7項採購案中的2009年「外網安全節能設備案」、2010年「電腦設備更新案」2項標案，懷疑施涉嫌收受李姓業者數百萬元回扣，協助廠商獲取標案，涉嫌違反貪汙治罪條例的圖利、行收賄罪，收賄金額高達數百萬元。

施明德涉嫌利用多位親友帳戶，在採購案招標、得標前後期間收受賄款，並隱匿貪汙所得，涉嫌洗錢，今年4月間再度針對施明德親友的21處地點搜索、約談施明德、洗錢親友、行賄的業者共13人調查，檢方訊後聲押施明德獲准。

但檢廉懷疑施經手的多項標案中，包括大同公司等多家廠商得標的標案，招標過程亦疑涉不法，疑有圍標或綁標情事，因此在施明德羈押期限屆滿前，今天動員大批廉政官，兵分2路搜索大同、神通公司2家廠商，並約談多名廠商到案。

(中時 )