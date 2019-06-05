針對「館長」陳之漢去年1直播公開辱罵新北市議會前議員李婉鈺，遭新北地檢署起訴。對此李婉鈺公開表示，起訴館長是「大快人心」，李婉鈺今天接受《中時電子報》專訪，也表示起訴真的是為了大家出一口氣，她強調，館長為了點閱就毀滅她多年的努力是不公平的。不過她也提到其實也沒有真的討厭館長，因為先有某種程度的喜歡才會有「喜歡」跟「不喜歡」，可是自己跟館長是不同時空、是平行線沒有交集的，如果沒有發生這件事，我想這一輩子應該都不會跟他有交集。

李婉鈺受訪時表示，昨天在得知他被起訴時，自己真的是「百感交集，開心到流眼淚」。她說，當時真是莫名其妙，「在我選舉的時候，突然被開直播罵我祖宗十八代罵了四五天，這是所謂的台灣正義嗎?」，李婉鈺說自己明明沒做錯事卻要被人言語霸凌，館長的辱罵對選情非常傷，她提到，「很多人對我的事以訛傳訛，甚至到我臉書來罵我，很多人只看看了館長的直播就來罵我，我真的很委屈、悶很久了」，所以看到昨天他被起訴的消息真的是「百感交集，開心到流眼淚」。她說，當時她罵一句「神經病」賠了30萬，館長罵這麼多，不知道法官會怎麼判。李婉鈺也提到，館長賠錢的話會把所有的錢拿來做公益，可能會用在幫助獨居老人、行動沐浴車上，以雲林為主，替他消一些業障。

(中時電子報)