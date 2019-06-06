在花蓮廣大音樂劇迷引頸期盼下，鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》，６月2２日將在花蓮文化局演藝廳，響起療癒又動人的小鄧金曲。

貫穿全劇的十八首鄧麗君的歌曲，經過李哲藝巧妙的改編，在新世代的詮釋中，點亮了這齣戲，結合時代特質與鄧麗君的突出歌藝，讓《何日君再來》、《但願人長久》這些單純唯美又浪漫的曲子，在不失原曲的韻味下，又能符合劇情與角色的需求，打造出不同以往的質感。

擔綱本劇男主角是民視《大時代》當家小生陳彥廷，談起最喜歡鄧麗君的哪首歌，他說：「我最喜歡鄧麗君《但願人長久》這首歌，也是劇中我跟女主角憶君對唱的情歌。給人的感覺就像是同坐在一艘船上，一起航向前方。」女主角則是選秀節目《聲林之王》的實力唱將賴珮如，他分享了一則動人的故事：「因為接演音樂劇的關係，我開始做功課，在youtube點到了《月亮代表我的心》。看到一則留言，一位外國小女生寫著：媽媽在我六歲的時候，得到癌症，在那段時間，媽媽告訴我，以後想我的話，妳就聽《月亮代表我的心》。對我來說，《月亮代表我的心》又被賦予了一層更深的意義，原來一首歌是可以陪伴很多人，可以很雋永。」

從夢想看時代，用歌聲憶從前，《何日君再來》故事裡的主角，名字裡都有個「君」、出身與性格大不同的三個女孩，因追求夢想前後住進了一間出租公寓，成了相知相惜的「三君俱樂部」，透過鄧麗君的諸多經典歌曲作為藥引，穿針引線地串連出三段苦甜夾雜的老派情事，同時埋入了對外省、本省、原住民族群身分的生活觀察，述說台灣經濟起飛前的時代故事，獻給有夢的台灣金色年代。

(中時電子報)