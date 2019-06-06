針對美商務部將中國大陸電信巨擘華為列入「實體名單」，限制美企對其供貨與技術提供，中國大陸準備「以其人之道、還治其人之身」，將建立「不可靠實體清單」，把嚴重損害中國大陸企業正當權益的外國企業列入其中，據外媒指出，此消息一出以讓讓不少外商震驚不已，特別是已中斷與華為合作的外商。

中國大陸商務部上月31日宣布，中國大陸將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國大陸企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國大陸企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入「不可靠實體清單」。

據英《金融時報》4日報導，此消息一出已讓不少在陸的外商感到震驚，由於商務部的聲明語意模糊，但已暗示北京可能也會對刻意配合川普政府打壓華為的組織或個人採取行動，令許多外商擔心自己是否在名單上。一名替外商提供顧問服務的消息人士透露，在訊息宣布後，幾小時內湧進「驚慌失措」的客戶打來諮詢。

報導引述前中國美國商會主席、美國博欽（Perkins Coie）律師事務所北京辦事處首席代表齊默曼（James Zimmerman）表示，不只是商業企業，它可能還包括其他組織和個人都會遭波及，且聲明用詞非常主觀，「如果一個人或者一家公司被認定是潛在威脅，他們能通過什麼司法或行政途徑得到幫助？有很多不確定性」。

齊默曼認為，「中國國家安全和利益」這一含糊其詞的表述，更讓外資企業高管想到加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）及史佩弗（Michael Spavor）的遭遇。雖然中國大陸官方聲稱兩人因涉嫌危害中國國家安全而自去年底遭中國政府監禁，但外界一直認為此舉恐是報復加拿大拘捕華為財務長孟晚舟並計畫引渡至美國一事有關。

雖然截至目前為止，北京當局尚未正式公布清單細節，但中國大陸官媒《環球時報》3日指出，商務部為清單設定了4個條件，第一個是出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供的外國實體，代表先前宣布與華為中斷合作的企業，如英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、微軟（Microsoft）都有可能上榜。

第二，不遵守市場規則的業者也會上榜，這意味為了配合美國法律、非自願切斷與華為業務的外企，也有可能上榜。另外兩個條件則分別是，外企是否對中國企業造成實質損害，以及這些行動是否對中國的國家安全造成實質或潛在威脅。先前「誤傳」華為包裹的聯邦快遞以被北京相關當局立案調查。

(中時電子報)