向來大嘴巴的「惡漢」球評巴克利，這次難得說出比較公正的評論！巴克利在節目上表示，杜蘭特在精神層面不夠強大，根本不適合去紐約打球，「我必須說杜蘭特你是我所見識過的史上最傑出球員之一，但你也有我所見過最薄的臉皮。」

「我不確定你是不是為紐約而生的那種人，」巴克利說，「我認為這是最困難的部分，假如他平常都這樣在網路上跟青少年爭論不休，他勢必沒法應付紐約媒體，他是一個傑出的人與球員，我卻不認為他具備為紐約打球的精神。」

事實上，巴克利確實「看透」了杜蘭特，因為杜蘭特雖然貴為NBA頂級球星，卻經常為了雞毛蒜皮的小事，跟球迷、媒體在社群媒體激烈爭吵，甚至還被爆出刻意使用「小號(分身帳號)」操作跟他相關的議題，的確讓人感覺心眼很小。

假如杜蘭特真的如同爆料一樣加盟尼克，等到尼克下季戰績仍然無法拉抬，向來尖酸嚴苛的紐約媒體絕對不會放過杜蘭特，他的精神層面或心理狀態隨時可能崩盤，難怪巴克利最後不禁建議杜蘭特，「比起尼克，你還不如去籃網吧！」

巴克利甚至再次預言，「我已經說過了，我不認為杜蘭特會在今年總冠軍賽出場！」接下來就看勇士與杜蘭特是否再次打臉巴克利了。

(中時電子報)