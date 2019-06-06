美國總統川普在英國進行3天國是訪問，全家總動員，除了小兒子拜倫（Barron Trump）留在美國外，其他4名子女及2名眷屬全部出席，據白宮官員透露，是川普子女主動要求隨行的，外媒諷刺，此次出訪根本媲美川普「家族活動」，種種行為舉止顯示川普及其子女視自己為美國版王室。

川普二度訪英，女王設國宴款待美國官員及川普一家人。

川普二度訪英，美官員及第一家庭成員受邀參觀王室收藏。

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，此次隨行川普出訪英國的4名子女包括長子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）、么女蒂芬妮（Tiffany Trump），另外女婿庫許納（Jared Kushner）、媳婦賴拉（Lara Trump）也一同參訪。報導形容川普全家總動員，國是訪問瞬間變成「家族活動」，不僅讓女王設國宴款待，還受邀參觀白金漢宮，甚至川普與英國首相梅伊4日舉行貿易對談時，他的孩子們也全數出席，而且就坐在第二排位置，比部分資深白宮官員的位置還前面。

不過川普全家總動員出訪英國，背後可能還有更深一層意義，《紐約時報》戲稱這是一次「『王室』家族活動」（Royal family affair），著名的甘迺迪家族深耕美國政壇，過去被視為非官方王室，川普似有意藉此出訪機會向外界展示，他的家族才是現代版美國王室。曾撰寫過川普家族傳記的作家布萊爾（Gwenda Blair）描述，川普身邊被家人簇擁著，就像被王子、公主那樣圍繞著的王室家族。

至少，大女兒伊凡卡和女婿庫許納讓人感覺他們就是這樣看自己的。一名資深白宮官員透露，這兩人越來越敢要求官員在正式活動上讓他們一同出席。不僅如此，官員還透露，此次這麼多川普孩子跟訪英國，其實是他們自己要求的，就在歐洲行前一個月，數名川普家人「通知」白宮說他們也要參加此次國是訪問，逼得白宮內部開始討論要不要讓他們也搭乘空軍一號，不過這個計畫最終因為機艙空間有限作罷。

另外川普本人似乎真的自詡為美版王室，上周在接受英國《太陽報》（The Sun）專訪時，他公開許願，希望讓自己已經成年的4名孩子和威廉夫婦及哈利王子舉行「下一代會議」，「我相信我的孩子們會和他們碰面，那會很棒。」

倒是白宮官員似乎愈來愈習慣第一家庭成員突然要求加入正式活動，並且著手為他們更動計畫。今年2月川普的國情咨文演說上，原先官方安排數十名對美國有貢獻的傑出人士坐在第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）附近，不過就在演說前一個周末，這些受邀民眾被告知位置被移到另一個房間，他們僅能透過電視觀看總統演說，原因是第一家庭成員要入座。

(中時電子報)