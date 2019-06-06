隨著鵜鶘籃球事務副總裁大衛葛瑞芬宣告跟「一眉哥」安東尼戴維斯談判破裂，開始接受各隊報價，《NBC SPORT》近日爆料，假如湖人願意提供今年2月對於一眉哥的報價，加上今年第4順位籤，湖人得到一眉哥的交易就有望成真！

在今年交易截止日前，湖人拿出英格拉姆、朗佐鮑爾、庫茲馬、哈特等球員與多個選秀權，簡直拿「半支球隊」跟鵜鶘換安東尼戴維斯，沒想到交易告吹，如今《NBC SPORT》爆料只要湖人願意再拿同樣條件加今年4號籤就可達成交易。

《ESPN》記者麥克梅納明隨即爆料，其實鵜鶘很喜歡湖人的這個報價，因為包含大衛葛瑞芬在內的不少鵜鶘高層人士，都曾高度稱讚英格拉姆的天賦，假如能夠成功招募英格拉姆，加上今年狀元籤選來錫恩威廉森，鵜鶘鋒線實力堅強。

問題是假如這筆看似相當誇張的交易成真，湖人就必須圍繞「小皇帝」詹姆斯與安東尼戴維斯重新組軍，光是兩人的薪資總和，恐怕讓湖人沒有機會再找另一頂級球星組成三巨頭，湖人是否真的能靠「皇眉連線」重振雄風，恐怕仍待觀察！

(中時電子報)