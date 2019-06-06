美國總統川普出訪英國是非不斷，連帶隨行的4名子女也被放大檢視，此次訪問行程有幾張照片意外在網路上爆紅，其中2張還是第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）自己貼在社群媒體上面的，沒想到竟成為網友惡搞對象。

川普帶著第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、美國官員出訪英國，4名成年子女也隨行，受到英國王室款待。受到王室招待堪稱最高榮譽，川普子女紛紛在個人社交網站上貼出照片分享喜悅與榮耀，不過川普長女伊凡卡3日在IG、推特上貼出的這張照片，卻意外引發網友神通廣大的惡搞能力。

第一千金伊凡卡3日在個人社群網站上貼出這張在白金漢宮的照片，意外引發網友神通廣大的惡搞能力。（圖擷取自伊凡卡推特）

照片中伊凡卡及夫婿庫許納（Jared Kushner）站在白金漢宮一扇落地窗前，兩人神情呆滯地向外看，兩旁的白色窗簾分別遮掩住兩人的左右手，尤其照片整體呈現藍色調，增添了恐怖氣息。美國時尚雜誌《W》評論，「難以想像伊凡卡居然會貼出兩人死魚眼向外瞪的照片，還沒有注意到照片非常具有讓網友惡搞的潛力。」

確實，這張照片在網路上瘋傳，許多網友惡毒評論兩人是在拍鬼片嗎，將他們比擬為著名驚悚片「鬼店」（The Shining）裡的詭異雙胞胎；也有人評論他們像極了電影中會出現的怪咖鄰居，家中藏了17個孩子，疑神疑鬼地關緊窗戶、拉上窗簾。

No live organism can continue for long to exist sanely under conditions of absolute reality; even larks and katydids are supposed, by some, to dream. Hill House, not sane, stood by itself against its hills, holding darkness within pic.twitter.com/ch7JQgFJXM — Jason (@longwall26) June 3, 2019

s’cute.

a behind the scenes look at celebrations for the 40th anniversary of The Shining.



.@IvankaTrump

.@jaredkushner

.@realDonaldTrump #trump #TrumpUKVisit pic.twitter.com/BgebgiKoLd — Nate Morris (@_natemorris) 2019年6月5日

不只這張，3日晚間女王設國宴款待美國貴賓時，川普一身「剪裁獨特」的晚禮服讓他的大肚子原形畢露，網友酸他像穿了小兒子拜倫（Barron Trump）的衣服，也有人把他拿來和卡通人物兔寶寶（兔巴哥）相提並論。

He looks like he ate Orson Welles then accidentally put on Barron’s tux jacket. #TrumpsAnInternationalDisgrace pic.twitter.com/sIVQtwcgKb — Rex Huppke (@RexHuppke) June 3, 2019

Who wore it better pic.twitter.com/lsyH2bA8NE — Very calm Derp Digler (@DiglerDerp) June 3, 2019

伊凡卡貼出的另一張第一家庭6名子女參加國宴時的大合照也在網路上瘋傳，照片因為成員們穿著風格極端迥異的正裝而受到關注；此外，眼尖的網友也發現他們拍照地點後方牆上正好貼了個「禁止拍照」的告示。

Beyond wonderful to share this unforgettable evening with this crew... pic.twitter.com/fFYpjYTgcr — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2019年6月4日

Is that a "No photography" sign behind Tiffany's head? pic.twitter.com/VgnCyj2xql — Ann Slater (@Ann_Slater22) June 3, 2019

(中時電子報)