1944年6月6日，盟軍發動「大君主行動」(Operation Overlord)，大量的登陸部隊攻向法國北部的諾曼地，俗稱「D-day」(行動發起時間)。這場戰役打出了西歐的第二戰場，美英盟軍與東線蘇軍對納粹德國的兩面夾擊，加速了納粹的敗亡。這場歷史上最大的兩棲入侵，規模堪稱空前絕後，所動員與準備的人力物力與資源，自然相當驚人，商業內幕()匯總了諾曼地登陸的一些數字。

D-day事前的物資大約有700萬噸，包括45萬噸彈藥，從美國進入英國。(圖/美國國會圖書館)

D-day事前的物資大約有700萬噸，包括45萬噸彈藥，從美國進入英國。

為了規劃詳細的作戰方向，情報部門提供了大約1700萬張地圖。

1944年4月28日的鍛鍊猛虎演習，是諾曼地登陸的彩排，結果德軍真的來襲，對一艘運輸艦發射魚雷，造成重大傷亡，德軍卻沒發現演習的規模。(圖/美國國會圖書館)

1944年4月下旬，美英聯軍在英格蘭西南部的萊姆灣(Lyme Bay)進行實彈演習，代號「鍛鍊老虎」（Exercise Tiger），過程中德軍魚雷艇突襲，造成749名美軍死亡，然而德軍誤以為他們只是打尋常的商船，沒有發現40天之後的諾曼地登戰。

除了搶灘登陸，大君主行動也有規模龐大的空降作戰，在HBO影集「諾曼地大空降」後，傘兵在D-day的事蹟廣為大眾所知。(圖/美聯社)

D-day派出11590架各式飛機，並飛行了14674架次，包括運輸人員以及轟炸德軍陣地。運輸機與滑翔機將15500名美軍傘兵和7900名英國傘兵投放到遠離海岸的內陸地區。

D-day動員了6939艘各種海軍艦艇，包括1213艘戰艦、4126艘登陸艦、736艘輔助艦和864艘商船，總人員高達19萬5700名。

D-day的5個登陸點，美軍負責2處，英軍與加拿大等其他部隊負責3處。(圖/militaryhistoryonline)

其中登陸作戰的陸軍士兵有13萬2715人，5萬7500人是美軍、7萬5215人是英國、加拿大、紐澳與波蘭挪威等部隊，降落在諾曼地的5個海岸，分別是猶他、奧馬哈、黃金、朱諾、寶劍。

2萬3250名美軍登陸在猶他海灘，另有3萬4250名美軍襲擊奧馬哈海灘。2萬6千名英軍在黃金灘奮戰，2萬1千名加拿大軍隊在朱諾海灘，2萬8千英軍在寶劍灘登陸。

美軍在D-day的陣亡人數為2499人、受傷3184人、失踪1928人，還有26人被俘。英國軍隊造成約2700人陣亡，而加拿大軍隊則陣亡946人。

總計諾曼地戰役(1944年6月6日至25日)，雙方的傷亡人數約為42萬5千人。

諾曼地登陸動員了大量的船支，戰艦提供岸轟支援，大多數是英國的艦隊。(圖/美聯社)

D-day在海上也有頗大的損失，有24艘軍艦被擊沉、35艘商船自沉，以及120艘船支受損。自沉的商船充當防波堤以及登陸埯體。

截至6月11日（D + 5），已卸下32萬6547名士兵、5萬4186輛汽車，和10萬4428噸物資。到戰爭結束時，這些數字將增加到250萬人50萬輛汽車和400萬噸額外物資。

(中時電子報)