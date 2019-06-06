20190519中天新聞 許聖梅控郭台銘「置入」節目？！ 直播哭訴「被捏死了」

資深媒體人許聖梅上個月自爆因力挺高雄市長韓國瑜，而遭某電視台封殺，消息一出令不少韓粉氣憤不已。雖然一度在鏡頭前崩潰大哭，然而許聖梅事後也看開了，認為「買得了嘴買不了心」，還霸氣在臉書宣告：「本人心和嘴都不賣！」也曾向媒體表示不談政治也不錯，可以轉型當兩性專家。

不過就在許聖梅發出轉型宣言沒幾天後，她昨晚就驚喜現身戴立綱主持中天《新聞龍捲風》，讓線上超過2萬名的韓粉瞬間暴動，留言灌爆聊天室，「就是支持聖梅」、「中天有情有義」、「聖梅重返中天，請分享節目，感謝」、「聖梅姐 讚讚讚」，力挺許聖梅「某離開（台語：沒離開）」、「讚讚，來中天就對了」。

而許聖梅在節目中談起名嘴突然轉向一事，也感嘆這一個月以來，發現到不少評論員變得很奇怪，原本支持韓國瑜，過了沒幾天都一致砲轟韓國瑜。她更直言第一時間看到郭台銘幫記者綁鞋帶，看到想法是不寒而慄，因為這跟郭台銘平常給然的形象太不一樣，讓她心裡只感覺到「你到底有多想當總統啊、你想當總統的慾望是有多高啊」，包括接下來郭董舔盤子、拔草等舉動，都完全沒辦法打動她的心。

而許聖梅一針見血的評論也讓聊天室韓粉讚不絕口，留言直呼「聖梅姐分析精闢」、「聖梅姐分析精闢」、「聖梅姊火力強大」、「為了權力慾望，就能如此作賤自己！讓你當總統還得了～不就做賤我們庶民了」、「有聖梅今晚11點半有2萬人」。

事後許聖梅也透露在節目還沒播完，就有人提醒她「膽子好大，不怕被告嗎？何必呢？」但許聖梅就直言厭煩了那種恐懼感，如果大家都這麽害怕，每個人都嚇成這樣，那當選之後呢？

(中時電子報)