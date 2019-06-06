夜晚鋪路，韓市府的拚命三郎鐵人部隊又來了!!(圖/擷自韓國瑜後援會)

高雄市府力推路平專案人民有感，但民進黨市議員黃文益故意在議會指，市府為搶快通車，不顧施工品質，造成路面高低差15公分，負責監督的副市長李四川罕見動怒，飆罵「說話要憑良心」。不過，民進黨挑剔不影響市府推動路平專案決心，網友PO出夜晚鋪路影片大讚「韓市府的拚命三郎鐵人部隊又來了!!」

徐姓網友在《韓國瑜後援會》臉書貼出三個鋪路施工影片，他表示：「哇!韓市府的拚命三郎鐵人部隊又來了!!延續早上未舖完的路段繼續施作!韓市長、李副市長、工程人員你們真的要這麼拼嗎？我愛你們！謝謝你們!我們堅定支持你們!明天拍漂亮平整的路面給大家看，真高興！」

其他網友見此影片紛紛留言表示：「我是南桃園韓軍，我真的，真的，真的羡慕高雄有這樣的市長」、「李四川加油 好棒」、「這麼晚了，還在為市民工作，真的很感動」、「我也住附近，真的超有感，感謝辛苦的市政團隊」、「明天又有一條平整的道路 感謝」、「高雄市政府團隊，真是第一名！」

而對民進黨市議員黃文益議會故意抹煞韓市府努力，網友點名他「睜眼說瞎話！」、「請黃文益出來面對」。

(中時電子報)