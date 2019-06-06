現代人工作繁忙，作息、飲食不正常，也讓青春痘不斷冒出來。一名妙齡女子自己手動擠掉長在人中的青春痘後，嘴唇與臉頰不斷腫脹，甚至高燒不退，急診後入住加護病房，不僅感染肺炎，連大小便都失禁，原因就是這顆青春痘所引起。

根據《Heho健康》報導，這名江蘇淮安的妙齡女擠掉人中的痘痘後，先是嘴唇紅腫，接著左臉頰腫脹如棒球，連眼睛都睜不開，還高燒不退，緊急送醫轉入加護病房，醫師一檢查後發現女子不僅感染肺炎，大小便也完全失禁。

皮膚科醫師對此解釋，人臉有個從眉心至兩側嘴角的「危險三角區」，這個區塊的血液供應特別發達，且顱內頭蓋骨和大腦間的靜脈血管相連，而且這區塊的靜脈並沒有防止血液逆流的靜脈瓣，與其他靜脈完全不同。

也因此女子亂擠青春痘後，遭受細菌感染的血液逆流到靜脈竇，造成血管栓塞，發炎症狀擴散，引起臉頰與嘴唇腫脹，釀成蜂窩性組織炎或敗血症，嚴重者甚至會發生腦內化膿、引發顱內海綿竇血栓靜脈炎或腦膜炎；除此之外，細菌也可能入侵眼睛，造成眼瞼水腫或結膜瘀血，嚴重則可能失明。

醫師表示，這個區域的青春痘，不建議自行擠壓或輕易塗抹藥膏，務必找皮膚科就診，以專業工具處理，搭配口服藥物使用治療，且患者必須有耐心，因為這類青春痘必須花上長時間慢慢治療，而非一兩天內就能解決。

(中時電子報)