卞慶華包粽子。紅心字會提供

卞慶華做公益。紅心字會提供

卞慶華把老奶奶抱起來。紅心字會提供

新生代演員卞慶華5日擔任紅心字會敬老大使，出席端午敬老公益活動，陪伴長者們包粽子提前過端午，現場當起舉「粽」選手，為弱勢長者挑起生活重擔，呼籲大眾發揮社會影響力及群聚力量，一起敬老、助老，為紅心字會獨居長者籌募善款。

卞慶華自大學時期進入演員訓練班，2013年接演了第一部電影《追魂七殺》之後，陸續參與拍攝電影《大釣哥》、《王牌教師麻辣出擊》、《玩命貼圖》等，近期在夯劇《HIStory3-圈套》表現出色，成為新生代少男少女心中新男神。

活動現場，卞慶華與老人中心裡的奶奶們一起包粽子，過程中手忙腳亂，但他亂綁一通把長輩們逗得開懷大笑。為了讓奶奶們開心，現場還公主抱起奶奶。

從小是奶奶帶大的他，今天和長輩們一起包粽子覺得很溫馨，也讓他想起奶奶。卞慶華自嘲今天是來當吉祥物的，就是希望長輩們開心，還邀奶奶們參加他的生日會。卞慶華說，希望大家能夠持續關懷獨居、弱勢失能長輩，讓每位長輩都能感受到愛的關懷。

卞慶華6/15將過28歲生日，粉絲會售票當天人在國外，得知5分鐘完售，很感動並感謝大家支持。《真心不卞X卞慶華》生日會參加方式洽寬宏售票系統查詢。

(中時 )