透過照片可以看到滿地都是廢油、廢汙泥，讓附近居民苦不堪言，直說要憋氣才能通過這邊 (圖／翻攝自黃煥彰臉書)

看守台灣協會理事長黃煥彰在臉書爆料，痛批全台最噁心土地就在高雄橋頭筆秀村，因為這裡遭業者傾倒大量廢汙泥，附近住戶長期受惡臭所苦，他直說不解為何高雄市環保局抓不到，也在文末喊話「韓市長拜託拿出魄力」，對此環保局則回應「早已列追蹤名單」。

黃煥彰在臉書PO出一系列照片，透過照片可以看到，滿地都是廢汙泥與廢油，留言底下更有當地居民抱怨，表示每次經過這邊都必須憋氣，臭味更是噁心的離譜，環保局跟議員來過之後，永遠只會說「給業者時間改善」就拍拍屁股走人，讓他們苦不堪言。

對此高雄市環保局連發兩篇公告文，表示橋頭土地汙染案已經列管追蹤，直說杜絕合法掩護非法，查獲必將嚴懲，今年已經有2家業者遭撤照，會繼續嚴查防止不肖業者傾倒垃圾。

不過也有不少韓粉看到後表示，「一看就知道至少持續10年了」、「可見上一任有多糟糕」、「看韓國瑜被要求做多少事，就知道前朝多慘」、「這我小時候就有，可見一個地方不能任由同政黨把持」。

(中時電子報)