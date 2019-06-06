新成立的歐洲足球國家聯賽6日在葡萄牙展開首次4強決賽，其中7日凌晨「三獅軍團」英格蘭vs.「橘子軍團」荷蘭的準決賽，很可能決定首屆冠軍誰屬。荷蘭有利物浦後衛范戴克（Virgil van Dijk）領銜後防，三獅要突圍並不容易，隊長肯恩（Harry Kane）傷癒後能否找回世足金靴水準，將是勝負關鍵。此役台灣由ELEVEN SPORTS獨家轉播。

荷蘭錯過了2016歐洲盃與2018世界盃兩項大賽，首屆歐國聯終於重振雄風，他們去年小組賽以2勝1和1負技壓法、德，贏得分組冠軍與決賽門票。而在剛結束的這個職業賽季，荷甲傳統勁旅阿賈克斯也一路殺進到歐冠4強，證明橘子軍團的新生代已經頂了上來。

范戴克是幫助英超利物浦稱霸歐冠的關鍵人物，堪稱目前世界上最強後衛，阿賈克斯的狄利特（Matthijs de Ligt）也備受期待，這組中後衛組合將是荷軍的最強屏障，以彌補該隊攻擊還不是非常穩定的問題。

英格蘭去年世足賽拿下殿軍，總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）帶出年輕小將的新氣象，接著在歐國聯小組賽上演驚奇逆轉，在西班牙、克羅埃西亞的夾殺下衝出重圍。而在剛結束的職業賽季，英格蘭更締造同國隊伍包辦歐冠、歐霸決賽戲碼的空前紀錄，被譽為「英超盛世」。

包括捧盃的利物浦隊長韓德森在內，有7名英格蘭國腳剛踢完歐冠決賽，體能狀態是英格蘭隱憂。（路透資料照）

英格蘭國腳狀況不錯，鋒線有史特林（Raheem Sterling）、桑喬（Jadon Sancho）等進攻好手，只怕球員在職業賽季太過疲憊，畢竟貢獻7名國腳的利物浦與熱刺月初才剛踢完歐冠決賽，其中又以隊長肯恩的狀態最為關鍵。

肯恩在歐冠4強首回合扭傷右踝，缺席7周後才於歐冠決賽復出，但顯然尚未恢復比賽水準。他的狀態是否回升到足以對荷蘭先發，將是邵斯蓋必須評估的課題，曼聯前鋒拉許佛（Marcus Rashford）是頂替人選，但以特點來說，他扛中鋒的效果勢必不如肯恩。

英格蘭上一座大賽冠軍是1996歐國盃，荷蘭僅有的大賽冠軍則是1988歐國盃，歐國聯也許是他們增添獎盃的好機會，但最硬的可能就是4強這一仗。兩軍過去在國際賽21次交手，各拿6勝平分秋色（另9和），有趣的是，1993年雙方在世足資格賽交手，首回合荷蘭主場2比0勝，現任教頭柯曼（Ronald Koeman）也攻入1球。

曼聯前鋒拉許佛可能是頂替肯恩的人選，但他屬於速度型，與其他鋒線人選同質性較高。（路透）

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正因兩隊勢均力敵，台灣運彩「不讓分」玩法英格蘭主勝賠率2.20，僅比荷蘭客勝2.40稍微被看好；「讓分」玩法方面，英格蘭讓1球的賠率4.50，但面對范戴克與狄利特，英要贏到2球以上並不容易。

一般認為，英荷之戰可能就是1球分勝負，甚至有機會踢到延長賽或PK才有結果，因此「不讓分」玩法以90分鐘為限，和局的3.10賠率或許值得挑戰。

(中時電子報)