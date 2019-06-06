端午連假快到了，計畫好去哪玩呢？不妨來北海岸走走，嘗美味海鮮、賞象鼻岩及酋長岩！「青春山海線魅力深澳漁樂季」活動也將在6月6日下午6時30分將首次漁港水舞展演，將活動拉開序幕，自6月6日起至6月13日每日下午6點30分至9點，每半小時就有魅力深澳水舞展演！

海側拍象鼻岩。（圖取自新北市漁業處官網）

青春山海線魅力深澳可欣賞山海美景，除近來熱門的深澳鐵道自行車、象鼻岩及酋長岩外，本次深澳漁港娛樂漁船業者也結合水舞活動推出海上限定遊程，包含船遊秘境海上觀光遊程，由資深船長帶您暢遊東北角最美的海岸線，若想體驗垂釣的快感，也有夜釣航程提供選擇，回到深澳漁港，在港邊或海天步道上觀看全台首次漁港水舞展演，體驗難忘漁港夏艷風情。

深澳漁港區的深情海岸海景餐廳推出水舞套餐外，深澳漁港當地還有許多小吃美食，如鯊魚煙、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等在地海鮮美味，另外還有許多高CP值平價海鮮餐廳，主打便宜、新鮮、美味，大家來深澳漁港遊玩別忘了品嚐在地海鮮小吃！

除瑞芳火車站轉乘基隆客運往國家新城經海濱方向的公車，在深澳站下車等大眾運輸方式外，本次活動還有提供接駁車，活動期間假日6月6日至6月9日每日下午4至9時30分，提供瑞芳火車站區民廣場至深澳漁港來回活動接駁車。

娛樂漁船海釣。（圖取自新北市漁業處官網）

若想要自行開車者，可經中山高5K大華交流道接62快速公路，瑞濱端下交流道後左轉濱海公路(臺2線)500公尺即為深澳漁港。此外，新北市政府和智慧綠能電動機車業者合作，在「瑞芳火車站」、「象鼻岩」、「深澳鐵道自行車站」、「海科館火車站」、「海科館探索館」、「環保復育公園停車場」(潮境公園內)設置6個電動車租還點，提供自由行交通新選擇。

(中時電子報)