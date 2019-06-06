03：27地牛猛搖 規模4.5 花蓮震度四級 04:032019/06/06 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮外海今天凌晨3點27分發生芮氏規模4.5的地震(圖/中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮外海地牛翻身。今天凌晨3點27分發生芮氏規模4.5的地震，震央在花蓮縣政府南偏西方18.1公里、花蓮縣近海，地震深度22.6公里，花蓮縣西林震度最大4級。 其他各地最大震度：花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大3級；宜蘭縣南山2級；台東縣長濱、台中市烏石坑、南投縣南投市、雲林縣斗六市、嘉義縣番路、彰化縣彰化市 、新竹縣關西1級。 (中時電子報) #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 紫南宮環縣99.9K自行車賽起跑 6國3千騎士熱情挑戰 11:572019/06/02 生活 烏來釣客落水失蹤多日 上午尋獲死者遺體 17:202019/06/03 社會 合歡山可望成國際暗空公園 星空季8日先熱身 20:542019/06/03 旅遊 南投縣衛生局抽驗端午節食品 3年來首見「零違規」 14:262019/06/04 生活 花縣府媒體採購惹爭議 前副秘遭彈劾移送公懲會 16:482019/06/04 政治 議員關心殯儀館老舊問題 南投縣府編預算逐年改善 17:222019/06/04 生活 17：46 東南海域規模5.6地震 台東震度5級 17:532019/06/04 生活 又晃！20：17 臺東規模4.1地震 最大震度3級 20:312019/06/04 生活 亞運奪雙金 花蓮成龍舟迷朝聖地 04:102019/06/05 地方新聞 空汙危害 林明溱批中火無動於衷 01:122019/06/06 地方新聞 生活熱門新聞 全台最噁地在高雄這裡...他求韓處理 網驚：前朝在幹嘛 - 生活 放屁前出現這3種狀況要注意 恐是大腸癌前兆 - 生活 高嘉瑜黑歷史照片曝光 網加碼爆料當年秘密 - 生活 「國瑜夜市」將現花蓮 攤商嗨喊：人氣燒死我吧 - 生活 大腸癌頭號殺手！夜市5小吃中鏢 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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