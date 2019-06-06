花蓮外海地牛翻身。今天凌晨3點27分發生芮氏規模4.5的地震，震央在花蓮縣政府南偏西方18.1公里、花蓮縣近海，地震深度22.6公里，花蓮縣西林震度最大4級。

其他各地最大震度：花蓮縣花蓮市、南投縣奧萬大3級；宜蘭縣南山2級；台東縣長濱、台中市烏石坑、南投縣南投市、雲林縣斗六市、嘉義縣番路、彰化縣彰化市 、新竹縣關西1級。

(中時電子報)

#地震