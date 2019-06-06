民進黨總統初選，蔡、賴之爭廝殺激烈，學者賀德芬憂心說，蔡英文總統到現在仍未鬆口，選輸會支持前行政院長賴清德，很擔心蔡沒收初選不成，沒收大選。

民進黨民主初選觀察團5日舉辦「搶救台灣民主選舉」記者會，據香港媒體《中評網》報導，台大名譽教授賀德芬指出，從民進黨初選的所作所為跡，都可看出作弊的痕跡，若作弊得逞，沒有人會相信蔡英文的執政，她也不用想贏得大選；若選輸的話，還要擔心她沒收初選不成，沒收大選，因為蔡英文到現在仍未鬆口，選輸會支持賴清德。而蔡若要挽救聲望，就應該宣示不會作弊。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍表示，中執委所作決議，公然違反民進黨已經公告的初選辦法，因此蔡英文的歷史定位，已經可定位為公然作弊的總統。一個總統運用行政、政黨資源公然作弊，霸凌一個同黨的前行政院長，當行政院長還被霸凌，小老百姓不就會被當螞蟻踩嗎？甚至直言，靠作弊出線，2020一定分裂。

(中時電子報)