美中貿易戰越演越烈之際，根據4位熟知協商內情的人士透露，美國準備銷售價值20億美元（台幣約626億元）的戰車與其他武器給台灣，此舉可能激怒北京當局。

根據路透社獨家報導，這4位因未獲授權談論此事而要求匿名的人士說，美國行政部門已經非正式知會國會這項軍售案。其中3位人士說，這項軍售案包括有通用動力公司（General Dynamics Corp）製造的M1A2艾步蘭戰車（Abrams）108輛，價值約20億美元，另外還有反戰車彈藥。

目前國軍有約1000輛戰車，包括勇虎戰車與M60A3戰車，但多已老舊；台灣多來年一直有意更新現有的美製戰車，其中包括M60巴頓戰車（Patton）。軍方官員認為，下一代戰車不需要到1000輛，只要500輛就夠了；但也有軍方官員認為，500輛也太多，還可以再少些，但一定要是M1A2新戰車。

M1A2艾布蘭戰車，號稱地表最強戰車，重量約70噸，比我現役勇虎戰車還重20噸，勇虎戰車大約只有50噸。

(中時電子報)