◎中國時報

●美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）昨在台北表示，雖然美國政府、國會及大眾同情台灣，也幫助台灣甚多，但台灣若有人相信美國會百分之百、全然地支持台灣，如同無條件的空白支票，「我建議他們要三思，台灣必須要謹慎思考自己在美國和中國之間的利益。」

●民進黨總統初選進入「殊死戰」，挺賴的獨派團體昨呼籲蔡總統「休息」，資政辜寬敏要小英退位讓賢「改當國母」。為反制獨派大老，一樣具獨派色彩的海外台僑亦發動連署，「唯一支持蔡英文」強勢回擊，蔡賴下周對決，獨派各擁其主先鬧內戰。

●鴻海董事長郭台銘2年前在白宮與美國總統川普共同宣布，將在威斯康辛州建廠，創造逾1萬個就業機會。然而承諾還未達成，鴻海卻被爆對印第安納州電腦廠進行裁員，將155個工作機會外包墨西哥。

●鴻海董事長郭台銘自4月17日表態投入國民黨總統初選後，身段放軟，彎腰為記者綁鞋帶、親小孩臉頰等，刻意表現親民，但他的「霸氣」，一點就破。曾在鴻海永齡基金會擔任發言人、月薪40萬的前主播蕭裔芬近日在臉書上直言，看鴻海董事長郭台銘上幾個政論節目，「我有一種錯覺，覺得郭董好像已經是總統了。」

◎旺報

●大陸火箭發射史上的第一次，中國長征火箭從黃海海域海上起飛。6月5日中午12時6分，成功從海上發射火箭。此次發射由長征十一號運載火箭擔綱，是一次驗證性發射，發射衛星捕風一號A、B星及五顆商業衛星。

●6月5日中午12時06分「一箭七星」海上發射技術試驗，是中國大陸首次在海上進行航太發射，填補大陸在運載火箭海上發射空白。

●沿北京城的中軸線一路向南，出永定門不到十公里，坐落著一個神祕的單位─中國運載火箭技術研究院，這裡被譽為是「大陸航太事業的發祥地」，是大陸規模最大的飛彈與火箭研製基地，至今已有超過一甲子的歷史。從1957年創立至今，該院完成長征系列運載火箭研製、嫦娥探月工程等重大任務，為大陸航太產業提供最大的助力。

●大陸5日中午在黃海海域使用長征十一號運載火箭成功完成「一箭七星」海上發射技術試驗，這是大陸首次在海上進行航太發射，填補了運載火箭海上發射空白，為大陸快速進入太空提供了新的發射方式。

◎工商時報

●晶圓代工龍頭台積電5日召開股東常會、並對股東信心喊話，表示明年獲得的股利會高於今年的10元，第一次主持股東常會的董事長劉德音更是信心喊話，台積電會是值得投資的標的！

●蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受美國CBS News專訪時指出，雖然中美貿易衝突升溫，但大陸並未把蘋果當作目標，他也不認為這種情形會發生。

●台灣ETF市場於2014年～2017年陸續發展槓桿／反向型ETF、商品期貨ETF、商品與外匯期貨槓桿／反向型ETF、債券槓桿／反向型ETF等創新產品，已帶動台灣ETF成長動能，同時透過期貨操作，連結股票、商品、外匯、債券等四大類別資產，可多空雙向操作，達到期貨現貨化效益，未來期貨現貨化產品發展，更將邁向新的里程碑，直接運用期貨編制指數，並透過期貨操作，達到更同步、更便利與更準確之追蹤效果，不僅讓期貨現貨化產品發展更多樣化，且將提供投資人更多元靈活操作工具。

●中美貿易戰5月重啟後愈演愈烈，造成匯市大幅波動，新台幣當月重挫2.24％，創45個月以來單月最大貶幅，讓中央銀行認為匯市已有失序之虞，更頭一遭主動對外說明有動用外匯存底進場調節，以維持匯市秩序。

(中時電子報)