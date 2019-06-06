普悠瑪翻覆案 宜檢11時發布偵結結果 09:102019/06/06 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 發生在去年10月21日台鐵普悠瑪列車翻覆意外，造成18死逾200人輕重傷，宜蘭地檢署今上午11時宣布偵結，司機尤振仲會否被起訴是焦點。（圖/取自國道公路警察局 臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 發生在去年10月21日台鐵普悠瑪列車翻覆意外，造成18死逾200人輕重傷，宜蘭地檢署在今（6日）早7時表示，宜檢偵辦普悠瑪列車事故一案，今日偵查終結，將於上午11時發布新聞。 該案歷經逾7個月偵查，宜蘭地檢署是否以業務過失致死罪嫌起訴司機員尤振仲？是外界關注的焦點。 (中時 ) #普悠瑪 #宜蘭 #宜蘭地檢署 #偵查 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事件求償 台鐵擬告日商 04:092019/06/02 社會新聞 通緝犯冒名應訊 「誤報」自己身分證號露餡 17:502019/06/02 社會 失控哥吉拉 請尊重獨立審判 04:102019/06/04 社會新聞 館長不雅語言辱罵李婉鈺 依公然侮辱起訴 18:592019/06/04 社會 信義區夜店殺警案 「黑二代」萬少丞、「星二代」易寶宏8人明早發監 20:242019/06/04 社會 表揚66名官警 盧秀燕勉勵有3心 14:472019/06/05 社會 夜店殺警案 萬少丞、易寶宏2人今入監 另6人不排除通緝 18:152019/06/05 社會 麵店人妻睡人尪 樓下賣麵樓上… 21:482019/06/05 社會 普悠瑪翻覆意外偵結？ 宜檢6日說明 23:522019/06/05 社會 高鐵延伸宜蘭 林姿妙獲平反 04:102019/06/06 地方新聞 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 男大生上課看A片 耳機沒插好糗了 - 社會 新莊摩鐵命案 房內發現不明粉末 - 社會 窒息性愛奪命？她約炮歐巴成裸屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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