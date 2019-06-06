發生在去年10月21日台鐵普悠瑪列車翻覆意外，造成18死逾200人輕重傷，宜蘭地檢署在今（6日）早7時表示，宜檢偵辦普悠瑪列車事故一案，今日偵查終結，將於上午11時發布新聞。

該案歷經逾7個月偵查，宜蘭地檢署是否以業務過失致死罪嫌起訴司機員尤振仲？是外界關注的焦點。

(中時 )