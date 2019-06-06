高雄市長韓國瑜是雲林女婿，許多雲林韓粉都迫切希望韓也去雲林辦一場造勢。跟韓家是多年好友的菜農林佳新昨日在臉書發文《話說禿子要回雲林了》，他說，6月15雲林斗六人文公園，將舉辦韓國瑜造勢大會，他開玩笑說要去擺攤派啤酒，並說一瓶兩百，因為他會陪喝所以貴了點很正常。林佳新並標註「我已經說了就不要再問我真的假的」。但主辦者目前還未接獲韓國瑜將出席的消息。

韓國瑜6/1日在凱道造勢大成功，四面八方而來的韓粉擠爆凱道，人潮一路綿延到中正紀念堂，緊接著6/8日將在花蓮造勢。菜農林佳新昨日在臉書發文《話說禿子要回雲林了》，6月15雲林斗六人文公園，韓國瑜造勢大會。

林佳新開玩笑標註「#我要擺攤賣啤酒了一瓶兩百，#因為林佳新會陪喝所以貴了點正常的，為了生活我可是很努力的賺錢。#如果銷售狀況不錯隨時調漲金額，#我已經說了就不要再問我真的假的。」

底下韓粉留言「你應該擺攤賣空心菜」、「真的嗎？幾點，我中山路很近^_^」、「雲林賣農產品啦！佳新，趕快組織一下你在關鍵時刻介紹的那些雲林農特產，擺一下攤，讓大家知道雲林農民有多努力，有多優秀」、「台中會氣死吧，本來是第一場，現在變第四場」、「你可以賣空心菜配海尼根」。

據《聯合報》報導，警方確實有接到民眾聯絡將提出申請造勢活動訊息。雲林縣議員王又民則表示，目前相關活動細節都在討論規畫中，至於韓國瑜會不會出席造勢大會，要等他本人宣布。

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(中時電子報)