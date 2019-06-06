國民黨面臨史上最多人參選總統的局面，共有6人參加黨內初選。前台北縣長周錫瑋也搶先交500萬保證金，最受矚目的高雄市長韓國瑜則表示「該怎麼做就怎麼做」。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉感嘆：「阿倫、喬公、周縣長、張同表，交這五百萬，到底所為何來？」並表示，因他們體會到一種「悲壯的美感」。

胡幼偉在臉書寫道，政治的複雜確實非一般局外人所能理解；但更值得注意的，是政治人物有時竟跟一般人的常識判斷，差距如此遠！胡直言：「看到國民黨中央提醒六位總統參選人，最好今天就交初選作業費新台幣五百萬元。你有沒有跟我一樣，第一時間的反應是：阿倫、喬公、周縣長、張同表，交這五百萬，到底所為何來？」

胡幼偉激動連嘆：「不是五百元，也不是五千元，更不是五萬元或五十萬元，是五百萬元哪！如果有人要你拿出五百萬元，然後什麼都得不到，你會這麼做嗎？是的，還沒做初選民調，怎知他們不會是冠軍呢？可是，有多少人認為，他們有可能是冠軍？如果說只是為了成為總統參選人，大家都已經知道你要選總統，為什麼還要用五百萬元去換一件大家都已經知道的事呢？」

話鋒一轉，胡幼偉表示，承認自己看到他們交這500萬，體會到一種「悲壯的美感」！雖明知可能一無所得，但這500萬，卻也向世人展現何謂「知其不可而為之的漢子」！

(中時電子報)