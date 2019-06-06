小S本月將迎來41歲。(圖／翻攝自臉書)

綜藝天后小S因自然不做作主持風格，深受觀眾喜愛，人氣居高不下，這個月將迎來41歲的她，有感而發表示大家喜歡她的原因「不是像27歲，是因為我做自己、愛自己」，她也認為老就老吧，反正她心老不了，真摯的一番話被網友狂讚。

小S透露自己之前不斷挑自己毛病，淚溝、臉垮等，不過她突然發現，自己被大家喜歡的原因，不是因為永遠像27歲，「是因為我做自己、愛自己」，她認為老就老吧，覺得她沒以前漂亮很正常，「但我的心實在是老不了」，而她這番活出自己的話，也被網友狂讚「心態美，人自然美」。

昨(5日)小S出席The new B-Class星光上市派對，透露前陣子常乾嘔，讓大S很擔心她懷第4胎，雖然她嘴上說不可能，仍默默請經紀人買3支驗孕棒驗，確定沒懷孕，被問她都沒避孕？她也認很偶爾，「就是最後會禮貌性在外面處理一下，偶爾有1、2滴在裡面」，但她覺得應該沒這麼衰，她也透露愛愛時，「不喜歡穿雨衣的感受」。

(中時電子報)